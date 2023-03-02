РИА Новости: в Николаевском подполье заявили о переброске ВСУ к границе с Молдавией и Румынией

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти Украины перебрасывают свои войска через Николаевскую область к границам с Молдавией и Румынией.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на активиста Николаевского подполья, украинские военные собираются неподалёку от города Рени в Одесской области. По словам волонтёра, этот населённый пункт находится совсем рядом с Молдавией и Румынией.

Он отметил, что Киев осуществляет переброску личного состава в тёмное время суток. Всё это происходит на фоне обострения обстановки вокруг Приднестровья, уточнил собеседник агентства.

"Уже как неделю ВСУшники перебрасывают военную технику и "пушечное мясо" из Николаева в сторону Одессы", — подтвердил активист.

Кроме того, он добавил, что в Одесской области украинские боевики вскоре получат дальнейшие указания от командования.