Власти Украины перебрасывают свои войска через Николаевскую область к границам с Молдавией и Румынией.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на активиста Николаевского подполья, украинские военные собираются неподалёку от города Рени в Одесской области. По словам волонтёра, этот населённый пункт находится совсем рядом с Молдавией и Румынией.
Он отметил, что Киев осуществляет переброску личного состава в тёмное время суток. Всё это происходит на фоне обострения обстановки вокруг Приднестровья, уточнил собеседник агентства.
"Уже как неделю ВСУшники перебрасывают военную технику и "пушечное мясо" из Николаева в сторону Одессы", — подтвердил активист.
Кроме того, он добавил, что в Одесской области украинские боевики вскоре получат дальнейшие указания от командования.
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