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РИА Новости: в Николаевском подполье заявили о переброске ВСУ к границе с Молдавией и Румынией

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Силовые структуры

Власти Украины перебрасывают свои войска через Николаевскую область к границам с Молдавией и Румынией.

РИА Новости: в Николаевском подполье заявили о переброске ВСУ к границе с Молдавией и Румынией

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на активиста Николаевского подполья, украинские военные собираются неподалёку от города Рени в Одесской области. По словам волонтёра, этот населённый пункт находится совсем рядом с Молдавией и Румынией.

Он отметил, что Киев осуществляет переброску личного состава в тёмное время суток. Всё это происходит на фоне обострения обстановки вокруг Приднестровья, уточнил собеседник агентства.

"Уже как неделю ВСУшники перебрасывают военную технику и "пушечное мясо" из Николаева в сторону Одессы", — подтвердил активист.

Кроме того, он добавил, что в Одесской области украинские боевики вскоре получат дальнейшие указания от командования.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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