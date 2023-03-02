Путин заявил о планах дожать украинских неонацистов

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия дожмёт украинских неонацистов.

"Это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты, о которых я сказал, и их хозяева. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят, никто даже не обратит внимание. Но вновь повторю: ничего у них не получится, мы их дожмем", — сказал глава государства.

Так Путин прокомментировал атаку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Брянскую область. Ранее он назвал это нападение террористическим актом.

Утром 2 марта на территорию Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа численностью от 40 до 80 человек. Боевики взорвали газовую станцию и электроподстанцию. Потом они обстреляли автомобиль с местными жителями, после чего злоумышленники захватили заложников в селе Любечане Климовского района.