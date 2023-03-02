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Полковник Хатылёв: ВС РФ реагируют на НЛО, но стрелять не могут

1:53
Силовые структуры

Неопознанные летающие объекты были замечены жителями Ленинградской и Московской областями, в Японии и вовсе упали металлические шары.

Полковник Хатылёв: ВС РФ реагируют на НЛО, но стрелять не могут

Ведомства провели радиолокационную проверку, по факту которой установлено, что это был обычный метеозонд-аэростат, который изучает атмосферу. Военный эксперт, полковник Сергей Хатылёв рассказал Общественной Службе Новостей, как военные ВС РФ реагируют на подобные объекты.

Он считает, что все сообщения про НЛО сейчас создаются искусственно с целью посеять панику. Подобные шары могут применяться с целью разведки.

"Даже на Украине мы применяем такой способ обнаружения радиолокационных средств и зенитных ракетных комплексов, как воздушный шар, к которому внизу подвешен уголковый отражатель. Это делается для того, чтобы украинская станция, увидев визуально или получив информацию от передовых станций, включила мощность, и мы её обнаружили, засекли её координаты и нанесли по ним удар", — пояснил собеседник.

В качестве неопознанного летательного объекта могут быть зафиксированы и птицы, и шары различного назначения. Полковник напомнил случай, который произошёл в 2008 году. Со стороны Эстонии ночью летели спортивные шары с горелкой и корзиной, управлялись они из космоса. Стрелять по ним не могли.

"Большие комплексы не используют, потому что при малой радиальной скорости на автоматическом сопровождении трудно захватить такую цель. То есть средства станции разведки обнаруживали, а зенитно-ракетный комплекс стрелять не мог. И вот эти шары тут блудили, блудили и уходили. Вот такая ситуация", — резюмировал Хатылёв.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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