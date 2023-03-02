Политолог не исключил, что диверсантов для переброски в Брянскую область готовили в США и Британии

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Дмитрий Егорченков считает, что диверсанты пробрались в Брянскую область под руководством США и Великобритании.

Егорченков отметил, что употреблять термин диверсионно-разведовательная группа применительно к проникшим на территорию РФ личностям неправильно. Он объяснил, что у ДРГ есть конкретные боевые задачи, в которые не входит захват заложников и нападение на мирных жителей.

Ранее жители приграничного района Брянской области рассказали, как украинские диверсанты "ходили по деревне, не боясь".

Политический эксперт считает, что вторженцы вели себя как террористы.

"Эти специфические задачи выполняют каратели и террористы. Я совершенно не удивлюсь, что после ликвидации и задержания этих товарищей, что все они прошли подготовку где-нибудь на базе в Британии или, может быть, в США", — цитирует слова политолога argumenti.ru.