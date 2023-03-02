Главный советник Залужного: конфликт на Украине может продлиться ещё минимум год

Военные действия на Украине могут продлиться ещё как минимум год. Такое мнение высказал главный советник главкома ВСУ Валерия Залужного генерал Виктор Назаров в интервью немецкому изданию Spiegel.

Украинский офицер напомнил, что предсказывал уже в феврале прошлого года как минимум год конфликта, а может и больше.

"Сейчас, по моим оценкам, он продлится ещё как минимум год", — заявил генерал.

Он также назвал условием окончания боевых действий победу Украины над Россией на поле боя.

При этом советник Залужного признал, что нанести полное поражение России в смысле безоговорочной капитуляции, учитывая её размеры и наличие ядерного оружия, невозможно.

"Но поражение на поле боя возможно. Вопрос заключается в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове", — объяснил Назаров.