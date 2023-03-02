Военные действия на Украине могут продлиться ещё как минимум год. Такое мнение высказал главный советник главкома ВСУ Валерия Залужного генерал Виктор Назаров в интервью немецкому изданию Spiegel.
Украинский офицер напомнил, что предсказывал уже в феврале прошлого года как минимум год конфликта, а может и больше.
"Сейчас, по моим оценкам, он продлится ещё как минимум год", — заявил генерал.
Он также назвал условием окончания боевых действий победу Украины над Россией на поле боя.
При этом советник Залужного признал, что нанести полное поражение России в смысле безоговорочной капитуляции, учитывая её размеры и наличие ядерного оружия, невозможно.
"Но поражение на поле боя возможно. Вопрос заключается в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове", — объяснил Назаров.
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