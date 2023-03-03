Французский политик Асселино: Западу всё сложнее скрывать факты о неудачах ВСУ

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западным лидерам становится всё сложнее скрывать информацию о неудачных действиях украинской армии в ходе конфликта, заявил французский политик Франсуа Асселино.

В своих соцсетях он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский, призвав Вашингтон отправить своих "сыновей и дочерей" для участиях в боях против ВС РФ, случайно раскрыл неудобную правду о реальном положении ВСУ.

"Во-первых, армия Украины теряет позиции в Артёмовске. Во-вторых, конфликт вызвал волну недовольства среди украинцев, ведь они осознают, что США цинично используют их в качестве пушечного мяса", — подчеркнул Асселино.

По его мнению, Зеленского ожидает "смертельный выстрел" от США. Однако Вашингтон попытается переложить всю вину на российского лидера Владимира Путина, резюмировал политик.

Ранее американский журналист Макс Блюменталь сообщил, что власти Украины вносят в "список смерти" людей, которые раскрывают неудобную для Киева правду о Крыме.