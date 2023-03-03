ТАСС: в небе над Коломной с большой вероятностью взорвался беспилотник

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В небе над Коломной Московской области, скорее всего, взорвался беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Оперативники устанавливают подробности ЧП.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранителей, сотрудникам экстренных служб пока не удалось найти обломки дрона, однако поиски продолжаются.

"Взрыв произошёл в воздухе. С большой вероятностью речь идёт о беспилотнике", — подчеркнул источник агентства.

Вечером 2 марта в Коломне прогремел мощный взрыв. Местные жители также пожаловались на дым и свист после ЧП.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева к атакам на российские регионы. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался верить украинским чиновникам.