В МВД показали кадры задержания украинского информатора в Херсонской области

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Информатор украинских войск, пересылавший данные о местоположении российских военных, задержан в Херсонской области. Об этом сообщили в региональном МВД.

На кадрах, снятых силовиками, шпион по видеозвонку связывается со своими кураторами из украинских спецслужб. От него он получает дальнейшие указания и просит денег за выполненную работу. Как выяснилось позже, оплату за предоставленные данные информатор так и не получил, удары по указанным им объектам не наносились.

Сейчас задержанный доставлен в отдел полиции. Он уже признался в содеянном и раскаялся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

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