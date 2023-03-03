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В МВД показали кадры задержания украинского информатора в Херсонской области

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Силовые структуры

Информатор украинских войск, пересылавший данные о местоположении российских военных, задержан в Херсонской области. Об этом сообщили в региональном МВД.

В МВД показали кадры задержания украинского информатора в Херсонской области

На кадрах, снятых силовиками, шпион по видеозвонку связывается со своими кураторами из украинских спецслужб. От него он получает дальнейшие указания и просит денег за выполненную работу. Как выяснилось позже, оплату за предоставленные данные информатор так и не получил, удары по указанным им объектам не наносились.

Сейчас задержанный доставлен в отдел полиции. Он уже признался в содеянном и раскаялся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее в Швеции за шпионаж в пользу России приговорили к пожизненному заключению гражданина страны.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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