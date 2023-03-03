Политолог Андрей Суздальцев счёл обстановку в непризнанном Приднестровье напряжённой. По мнению специалиста, Украина и военно-политический блок НАТО "хотят убрать" регион.
Как объяснил эксперт, Киев не сможет стать частью альянса из-за российских баз в ПМР, которая находится рядом с Украиной.
"Но пока агрессии ждать не стоит", — подчеркнул политолог во время пресс-конференции МИА "Россия сегодня".
По словам Суздальцева, в НАТО готовы пойти на захват Приднестровья, если противник не станет противостоять украинским войскам. Этого не произойдёт, отметил специалист.
Ранее разведка Украины обвинила Москву в нагнетании обстановки вокруг Молдавии и ПМР.
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