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СNN: на 28 февраля потери ВСУ составили 259 085 убитыми

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Силовые структуры

Американский телеканал СNN со ссылкой на собственные источники в Генеральном штабе Украины сообщает о колоссальных потерях ВСУ.

СNN: на 28 февраля потери ВСУ составили 259 085 убитыми

По информации издания, на 28 февраля 2023 года потери националистов составили 259 085 человек убитыми или скончавшимися от ран.

Ранеными и покалеченными насчитано 246 904 боевика киевского режима. Дезертировали или пропали без вести — 83 952 националиста. Сдались или захвачены в плен — 28 393 бандеровца.

Ранее сообщалось, что российские войска наступают почти на всех фронтах, уничтожено более 600 боевиков Киева.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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