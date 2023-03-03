Американский телеканал СNN со ссылкой на собственные источники в Генеральном штабе Украины сообщает о колоссальных потерях ВСУ.
По информации издания, на 28 февраля 2023 года потери националистов составили 259 085 человек убитыми или скончавшимися от ран.
Ранеными и покалеченными насчитано 246 904 боевика киевского режима. Дезертировали или пропали без вести — 83 952 националиста. Сдались или захвачены в плен — 28 393 бандеровца.
Ранее сообщалось, что российские войска наступают почти на всех фронтах, уничтожено более 600 боевиков Киева.
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