СNN: на 28 февраля потери ВСУ составили 259 085 убитыми

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский телеканал СNN со ссылкой на собственные источники в Генеральном штабе Украины сообщает о колоссальных потерях ВСУ.

По информации издания, на 28 февраля 2023 года потери националистов составили 259 085 человек убитыми или скончавшимися от ран.

Ранеными и покалеченными насчитано 246 904 боевика киевского режима. Дезертировали или пропали без вести — 83 952 националиста. Сдались или захвачены в плен — 28 393 бандеровца.

Ранее сообщалось, что российские войска наступают почти на всех фронтах, уничтожено более 600 боевиков Киева.