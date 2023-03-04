Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал видео, где показана работа расчёта противотанковой ракеты "Фагот", которую используют против укреплений националистов.
"Расчёт ПТРК "Фагот" распотрошил опорник боевиков на Донецком направлении", — прокомментировал ролик военный эксперт.
В кадре боец с позывным "Бот" пояснил, что таким образом военнослужащие уничтожают националистов в окрестностях населённого пункта и "палят" опорные пункты ВСУ, огневые точки, украинские броневики и танки.
Ранее стало известно, что на вооружение бойцов в ЛНР стали поступать убийцы американских БМП Bradley.
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