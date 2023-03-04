Украинский БПЛА атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-дружба" в Белгородской области. Инцидент произошёл рано утром 3 марта.
Как сообщается, беспилотник врезался в пустой резервуар для нефтепродуктов ёмкостью 3000 тонн. Дрон прилетел со стороны Украины. В ходе осмотра на нём было обнаружено самодельное взрывное устройство.
В результате в резервуаре образовалась дыра площадью 1 квадратный метр. Сообщается, что с территории подстанции эвакуировали четырёх сотрудников. Никто из них во время налёта не пострадал.
Ранее губернатор Воробьёв подтвердил падение БПЛА около Коломны.
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