The Sun описала схему ядерного удара США по Москве из Германии

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Британское издание рассказало, как США нанесут ядерный удар по Москве, если Россия продемонстрирует свои агрессивные намерения в отношении НАТО.

Плацдармом для удара американских ракет по России будет служить Германия. По расчётам западных военных, ракеты должны поразить цели в столице РФ уже через 21 минуту после запуска. Об этом пишет в своей статье газета The Sun.

Ранее французское издание предположило, что через три года Россия и Белоруссия нападут на Эстонию и Литву. Журналисты даже назвали точную дату этого события и описали сценарий развития конфликта, который, по их мнению, должен закончиться победой НАТО через неделю после его начала.