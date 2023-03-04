Тот факт, что киевская власть возвела нациста Степана Бандеру* в ранг национального героя, наталкивает на мысль, что Владимир Путин прав, начав спецоперацию на Украине, которая была спровоцирована. Об этом заявил бывший разведчик США Скотт Риттер.
"Осознавая, что украинцы сделали Бандеру* национальным героем, ты сидишь и думаешь, что, возможно, Путин прав. Но Запад всячески скрывает этот факт", — сказал он YouTube-каналу Justin Podu.
Риттер отметил, что украинскую молодёжь воспитывают по принципу "ненавистнической идеологии", устанавливая памятники в честь нациста и сочиняя про него песни. Однако Запад продолжает стоять на том, что конфликт на Украине начался без веской причины.
*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).
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Ситуация в воздушном пространстве проведения спецоперации может измениться благодаря новейшей разработке ВПК РФ.