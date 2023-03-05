Baltic Security показало кадры с военной техникой ВС США в польском порту Гдыни

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Кадры с большим количеством военной техники США в польском порту города Гдыня разлетелись по Сети. Военкор Андрей Руденко сообщил, что таким образом НАТО усиливает свой восточный фланг. Издание Baltic Security опубликовало подробности.

Так, сообщается, что техника принадлежит 3-й танковой бригаде 1-й кавалерийской дивизии. В Польшу 800 единиц различных вооружений доставили ещё в декабре. Среди них броневики и танки "Абрамс". Сопровождали военный груз американские солдаты. Техника предназначена для Польши, сообщает источник.