Кадры с большим количеством военной техники США в польском порту города Гдыня разлетелись по Сети. Военкор Андрей Руденко сообщил, что таким образом НАТО усиливает свой восточный фланг. Издание Baltic Security опубликовало подробности.
Так, сообщается, что техника принадлежит 3-й танковой бригаде 1-й кавалерийской дивизии. В Польшу 800 единиц различных вооружений доставили ещё в декабре. Среди них броневики и танки "Абрамс". Сопровождали военный груз американские солдаты. Техника предназначена для Польши, сообщает источник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.