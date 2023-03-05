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МК: экстрасенс Янко предупредила о неожиданном переломе в конфликте на Украине в ближайшие недели

1:22
Силовые структуры

Украинский конфликт не заканчивается вот уже второй год. На его продолжении настаивает лично президент Соединённых Штатов, так как он необходим Джо Байдену как воздух. Об этом заявила экстрасенс Галина Янко.

МК: экстрасенс Янко предупредила о неожиданном переломе в конфликте на Украине в ближайшие недели

Она отметила, что американский лидер мог бы прожить больше 90 лет, но из-за тёмных сил ему это не удастся. Байден делает так, чтобы погибло как можно больше людей на планете, так как он от сатаны.

"Таким образом он совершает жертвоприношение. Он не понимает, что окажется в аду, и не осознает, какие страшные муки его ожидают впереди!" — говорит Янко в беседе с "МК".

А президент РФ Владимир Путин — светлый человек. Поэтому и бои на территории Украины идут в "щадящем режиме", полагает экстрасенс. Запад принимает это за нерешительность, но он просто не хочет больших потерь среди населения и переживает за украинцев.

"Я вижу скорый перелом на поле боя, наши одержат ряд крупных побед. Первые наши серьёзные успехи мы сможем наблюдать в ближайшие недели. Для Байдена это будет огромным ударом. Потому что всё, о чем он так мечтал, рухнет в яму. Земля под ним пошатнётся, и всё провалится вниз", — заключила Янко.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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