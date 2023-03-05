РИА Новости: депутат Госдумы РФ Белик заявил, что США последние десять лет готовились к конфликту на Украине

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский конфликт длится уже больше года и, похоже, к завершению не стремится. Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что США будут затягивать конфликт, так как им это выгодно. Кроме того, он заявил, что Соединённые Штаты готовились к нему все последние десять лет.

Экс-президент Америки Дональд Трамп громко заявил, что ему не составит труда завершить СВО в течение суток. А после сказал, что надавил бы на Европу, чтобы та увеличила свою военную помощь Украине. Белик уверен, что это не в интересах США.

"Американские военные корпорации и их лоббисты вряд ли позволят кому-либо из американских президентов быстро закончить этот конфликт, им выгодна дальнейшая его эскалация. Поэтому заявление Трампа о прекращении конфликта в течение суток расцениваю не более чем популизм", — высказался чиновник в беседе с РИА Новости.