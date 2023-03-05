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РИА Новости: депутат Госдумы РФ Белик заявил, что США последние десять лет готовились к конфликту на Украине

1:00
Силовые структуры

Украинский конфликт длится уже больше года и, похоже, к завершению не стремится. Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что США будут затягивать конфликт, так как им это выгодно. Кроме того, он заявил, что Соединённые Штаты готовились к нему все последние десять лет.

РИА Новости: депутат Госдумы РФ Белик заявил, что США последние десять лет готовились к конфликту на Украине

Экс-президент Америки Дональд Трамп громко заявил, что ему не составит труда завершить СВО в течение суток. А после сказал, что надавил бы на Европу, чтобы та увеличила свою военную помощь Украине. Белик уверен, что это не в интересах США.

"Американские военные корпорации и их лоббисты вряд ли позволят кому-либо из американских президентов быстро закончить этот конфликт, им выгодна дальнейшая его эскалация. Поэтому заявление Трампа о прекращении конфликта в течение суток расцениваю не более чем популизм", — высказался чиновник в беседе с РИА Новости.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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