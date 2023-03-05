Экс-советник Кучмы Соскин описал конфликт на Украине фразой из романа "Двенадцать стульев"

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин описал положение на Украине цитатой из романа "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Ею он поделился в ходе трансляции на YouTube-канале.

"Ничего хорошего на Украине не будет. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих (Из 34 главы романа "Двенадцать стульев". — Прим. ред.)", — отметил он.

Киевский режим ожидал, что конфликт на Украине станет победным для Владимира Зеленского, однако этого не произошло. У ВСУ нет успехов. Руководство страны не оказывает необходимую поддержку гражданам, а лишь пытается увеличить свою прибыль от происходящего, отметил Соскин.