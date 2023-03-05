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Экс-советник Кучмы Соскин описал конфликт на Украине фразой из романа "Двенадцать стульев"

Силовые структуры

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин описал положение на Украине цитатой из романа "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Ею он поделился в ходе трансляции на YouTube-канале.

Экс-советник Кучмы Соскин описал конфликт на Украине фразой из романа "Двенадцать стульев"

"Ничего хорошего на Украине не будет. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих (Из 34 главы романа "Двенадцать стульев". — Прим. ред.)", — отметил он.

Киевский режим ожидал, что конфликт на Украине станет победным для Владимира Зеленского, однако этого не произошло. У ВСУ нет успехов. Руководство страны не оказывает необходимую поддержку гражданам, а лишь пытается увеличить свою прибыль от происходящего, отметил Соскин.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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