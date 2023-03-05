Россия вывела в Чёрное море четыре носителя крылатых ракет "Калибр" и готовит атаку. Такое заявление сделала пресс-секретарь украинского центра специальных операций "Юг" Наталья Гуменюк.
Она сообщила, что в регионе сосредоточена группировка РФ из 16 кораблей. Среди низ четыре ракетоносителя (два надводных и два подводных). У залпу могут быть готовы более 20 "Калибров".
Гуменюк отметила смену тактики российских войск. Они перешли к точечным ударам. Россия намерена обезвреживать систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, после чего поражать цели на её территории.
По словам Гуменюк, у Москвы сокращается количество ракет.
"Производство почти остановлено, но всё ещё есть", — цитирует её слова "Военное обозрение".
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