Гуменюк заявила, что РФ сменила тактику ударов и вывела в Чёрное море четыре носителя крылатых ракет "Калибр"

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия вывела в Чёрное море четыре носителя крылатых ракет "Калибр" и готовит атаку. Такое заявление сделала пресс-секретарь украинского центра специальных операций "Юг" Наталья Гуменюк.

Она сообщила, что в регионе сосредоточена группировка РФ из 16 кораблей. Среди низ четыре ракетоносителя (два надводных и два подводных). У залпу могут быть готовы более 20 "Калибров".

Гуменюк отметила смену тактики российских войск. Они перешли к точечным ударам. Россия намерена обезвреживать систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, после чего поражать цели на её территории.

По словам Гуменюк, у Москвы сокращается количество ракет.

"Производство почти остановлено, но всё ещё есть", — цитирует её слова "Военное обозрение".