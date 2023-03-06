Вооружённые силы Украины (ВСУ) подтягивают в ночное время суток подкрепление в районе Купянска. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
По его словам, движение небольших колонн ВСУ отмечено по направлению населённого пункта Сватово из района Купянска. Идут они в основном в тёмное время суток.
Стягивают артиллерийские системы западного образца, а также боеприпасы к ним, добавил эксперт.
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