Марочко: Киев стягивает дополнительные силы в районе Купянска

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) подтягивают в ночное время суток подкрепление в районе Купянска. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, движение небольших колонн ВСУ отмечено по направлению населённого пункта Сватово из района Купянска. Идут они в основном в тёмное время суток.

Стягивают артиллерийские системы западного образца, а также боеприпасы к ним, добавил эксперт.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Киев готовит ударный кулак для наступления на юге и выхода к Азовскому морю.