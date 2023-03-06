Жителей Новосибирска пугают ложными звонками о гибели военнослужащих в ходе СВО

Жители Новосибирской области стали всё чаще жаловаться на звонки от незнакомцев, которые передают им ложную информацию о гибели российских военных в ходе спецоперации на Украине, пишет atas.info.

По информации издания, такие звонки в большинстве случаев поступают людям, чьи родственники были направлены в зону проведения СВО.

Представители администрации Криводановского сельского совета призывают новосибирцев не доверять злоумышленникам. В ведомстве порекомендовали сообщать о любых подозрительных разговорах сотрудникам регионального МВД.

"После проверок информация оказывается ложной", — пояснили в администрации.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев присоединился к батальону "Вега" и отправился в зону спецоперации в качестве добровольца.