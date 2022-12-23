Член Госдумы Савельев присоединится к новосибирскому батальону "Вега" и отправится в зону СВО

Депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев станет частью батальона "Вега". Доброволец окажется в зоне военной спецоперации РФ зимой. Об этом сообщил источник "Континента Сибирь".

Данные подтвердил вице-спикер Заксобрания Новосибирской области, руководитель местного батальона Андрей Панфёров. По его словам, в состав спецподразделения, которое отправится на фронт, вошли члены Заксобрания этого региона Ярослав Фролов и Сергей Конько, зампред Совета депутатов Новосибирска Евгений Яковенко. Известно, что все политики представляют "Единую Россию".

Вместе с этим Панфёров не назвал точную дату отправки добровольцев. Сейчас руководство обсуждает вопрос снабжения, добавил собеседник издания.

Ранее командир батальона второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР заявил о тяжёлом положении ВСУ на Лисичанском участке фронта. Об этом написали в РИА Новости.