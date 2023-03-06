Принимать на службу в МВД в новых субъектах РФ будут в упрощённом порядке

1:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Граждане, желающие поступить на службу в органы внутренних дел РФ в новых российских субъектах, согласно Указу Президента Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 984 "Об особенностях поступления на службу в органы внутренних дел Российской Федерации на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" будут приниматься на работу в упрощённом порядке.

В отличие от приёма на службу, действующего на остальной территории России, в новых регионах этот процесс проходит гораздо быстрее и с меньшим количеством формальностей. В частности, соискателям — бывшим сотрудникам органов МВД РФ и тем, кто поступает на службу впервые, — не требуется проходить необходимые в остальных случаях мероприятия по профессиональному психологическому отбору, испытания, не нужно иметь личное поручительство.

Основанием годности к службе служит заключение по результатам военно-врачебной экспертизы.

Те граждане, которые проходят или уже проходили военную службу в ВС РФ на территории ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей, имеют возможность при поступлении на службу в органы МВД по контракту первые специальные звания до полковника включительно. Годность к службе для них определяется заочно, на основании документов.



Контактные телефоны сотрудников подразделений по работе с личным составом:



МВД по Донецкой Народной Республике по тел. 8 (949) 303-87-98;

МВД по Луганской Народной Республике по тел. 8 (959) 163-30-40;

ГУ МВД России по Запорожской области по тел. 8 (990) 078-03-97;

ГУ МВД России по Херсонской области по тел. 8 (990) 228-14-48.