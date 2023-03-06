Глава МИД Венгрии о поставках оружия Украине: "Европа находится в военном психозе"

Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто осудил отношение некоторых европейских депутатов к передаче Киеву военной техники. Часть политиков воспринимают поставки как соревнование с Вашингтоном, подчеркнул министр.

"Европа и трансатлантическое пространство находятся в военном психозе", — заявил Сийярто во время выступления в парламенте.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Брюссель не может обыграть "первую в мире супердержаву". Также чиновник напомнил, что вооружённое столкновение происходит в Европе. На неё последствия конфликта влияют сильнее, чем на Штаты, добавил Сийярто.

Ранее он раскритиковал политику Киева в отношении национальных меньшинств, которые живут на Украине.