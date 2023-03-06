Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто осудил отношение некоторых европейских депутатов к передаче Киеву военной техники. Часть политиков воспринимают поставки как соревнование с Вашингтоном, подчеркнул министр.
"Европа и трансатлантическое пространство находятся в военном психозе", — заявил Сийярто во время выступления в парламенте.
По словам главы внешнеполитического ведомства, Брюссель не может обыграть "первую в мире супердержаву". Также чиновник напомнил, что вооружённое столкновение происходит в Европе. На неё последствия конфликта влияют сильнее, чем на Штаты, добавил Сийярто.
Ранее он раскритиковал политику Киева в отношении национальных меньшинств, которые живут на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.