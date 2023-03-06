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Рожин: смысл решения Залужного и Зеленского продолжать оборонять Бахмут объясняется двумя факторами

0:57
Силовые структуры

Президент Владимир Зеленский констатировал сегодня, что битва за Артёмовск (Бахмут) сложная и болезненная. На заседании Ставки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение обороны города. Что за этим стоит, объяснил военный эксперт Борис Рожин.

Рожин: смысл решения Залужного и Зеленского продолжать оборонять Бахмут объясняется двумя факторами

Он полагает, что подобные заявления могут быть определённым информационным вбросом, чтобы отвлечь внимание от отвода войск ВСУ из Бахмута. Подобные сообщения поступали от командования Украины и перед отступлением из Соледара и Лисичанска.

"С другой стороны, часть сил в Артёмовске могут бросить (по факту в котле), чтобы разменять пушечное мясо на время, пока наши будут в городе остатки сопротивления додавливать. К тому, что их свои же будут обвинять в мясницком подходе к собственным солдатам, они уже привыкли", — отметил Рожин, напомнив про Мариуполь и Соледар.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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