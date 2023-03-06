Генерал Андрей Гурулёв: Россия вернётся к холодной войне, ответив НАТО моментальным ударом

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулёв в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, как России победить НАТО, так как всем давно пора понять, что воюем мы именно с ним.

На данный момент соотношение сил не в пользу ВС РФ — примерно 4:1. И в этом случае можно лишь обороняться. Тогда возникает вопрос: как же тогда побеждать?

Гурулёв дал ответ. Он считает, что необходимо расставить приоритеты во всём экономическом комплексе России. Нужен прорыв и в космических силах, и в высокоточном оружии. Сейчас оборонно-промышленный комплекс работает в режиме "бегом", потому что в окопах солдаты ждут не одежду и удобства, а снаряды.

"Есть ключевой момент, что союзников, конечно, у нас два — армия и флот. Но сочувствующие страны должны привлекаться к совместной работе, те же государства ОДКБ должны быть вместе", — сказал депутат.

Генерал уверен, что соотношение сил будет постепенно меняться, и при нормальном подходе Россия вместе с союзными странами будет в состоянии дать достойный ответ Североатлантическому альянсу.

"Холодную войну мы уже проходили, натовцы знали, что их в случае чего ждёт моментальный удар. Наверное, мы к этому вернёмся, варианта кроме Победы у нас нет", — высказался Гурулёв.