Бойцы 1-го армейского корпуса ВС России нервируют украинских военных на Донецком направлении, научившись работать ночью с закрытых позиций по противнику.
"Ведут снайперский огонь, противник сильно психует от работы наших танкистов, это видно по тому, как они начинают работать в ответ. <…> Сидеть под корректируемым сверху ночным обстрелом им очень страшно", — рассказал военкор RT Андрей Филатов.
Боевики сразу включают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заглушая работу беспилотников и своих, и ВС РФ.
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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.