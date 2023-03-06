RT: военкор Филатов заявил, что танкисты ВС РФ научились работать ночью, нервируя ВСУ под Донецком

Бойцы 1-го армейского корпуса ВС России нервируют украинских военных на Донецком направлении, научившись работать ночью с закрытых позиций по противнику.

"Ведут снайперский огонь, противник сильно психует от работы наших танкистов, это видно по тому, как они начинают работать в ответ. <…> Сидеть под корректируемым сверху ночным обстрелом им очень страшно", — рассказал военкор RT Андрей Филатов.

Боевики сразу включают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заглушая работу беспилотников и своих, и ВС РФ.

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