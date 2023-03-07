В день нападения украинской ДРГ на населённые пункты Брянской области Любечане и Сушаны, ВСУ ударили по соседнему селу Брахлов, рассказал местный житель Анатолий Шакун.
Как предположил местный житель, обстрел окраины села мог быть отвлекающим манёвром.
"В то время когда нападали (на Любечане и Сушаны — Прим. ред.), было шесть прилётов на окраине нашего села. А потом стало известно, что в то же время было нападение. Наверное, хотели отвлечь", — рассказал Шакун РИА Новости.
Селу Брахлов находится почти "в упор" к украинской границе — около двух километров.
Ранее бойцы ВС России записали обращение к украинским боевикам ДРГ и назначили встречу "на том же месте", возле сельского ФАПа, где террористы сняли видео о том, что находятся на территории России.
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