РИА Новости: ВСУ обстреляли брянское село в день нападения ДРГ

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В день нападения украинской ДРГ на населённые пункты Брянской области Любечане и Сушаны, ВСУ ударили по соседнему селу Брахлов, рассказал местный житель Анатолий Шакун.

Как предположил местный житель, обстрел окраины села мог быть отвлекающим манёвром.

"В то время когда нападали (на Любечане и Сушаны — Прим. ред.), было шесть прилётов на окраине нашего села. А потом стало известно, что в то же время было нападение. Наверное, хотели отвлечь", — рассказал Шакун РИА Новости.

Селу Брахлов находится почти "в упор" к украинской границе — около двух километров.

Ранее бойцы ВС России записали обращение к украинским боевикам ДРГ и назначили встречу "на том же месте", возле сельского ФАПа, где террористы сняли видео о том, что находятся на территории России.