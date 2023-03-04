Единственное возмездие за теракты украинских боевиков на территории РФ — двинуть российские войска вперёд, вплоть до столицы Украины, и уничтожить неприятеля, уверен полковник ФСБ Андрей Пинчук.
Чтобы избежать повторения диверсии ВСУ в Брянской области, власти приграничных с Украиной регионов должны заняться организацией местных дружин, заявил офицер, а командование ВС РФ обязано сосредоточиться на отодвигании линии боевого соприкосновения от границы России.
"Единственная форма противодействия (террористам. — Прим. ред.) — это движение армии вперёд и отсутствие возможности подобных вылазок. Другого выхода не вижу", — уточнил Пинчук в интервью изданию "Украина.ру".
Накануне стало известно, что российские десантники смогли пресечь новый прорыв солдат ВСУ на российскую территорию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Из-за критического положения на фронте украинские военные могут поднять восстание против президента страны Владимира Зеленского.