Пинчук: Кремль должен двинуть армию на Киев, чтобы ответить на теракт в Брянской области

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Единственное возмездие за теракты украинских боевиков на территории РФ — двинуть российские войска вперёд, вплоть до столицы Украины, и уничтожить неприятеля, уверен полковник ФСБ Андрей Пинчук.

Чтобы избежать повторения диверсии ВСУ в Брянской области, власти приграничных с Украиной регионов должны заняться организацией местных дружин, заявил офицер, а командование ВС РФ обязано сосредоточиться на отодвигании линии боевого соприкосновения от границы России.

"Единственная форма противодействия (террористам. — Прим. ред.) — это движение армии вперёд и отсутствие возможности подобных вылазок. Другого выхода не вижу", — уточнил Пинчук в интервью изданию "Украина.ру".

Накануне стало известно, что российские десантники смогли пресечь новый прорыв солдат ВСУ на российскую территорию.