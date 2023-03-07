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Британская MI6: украинская оборона Бахмута продолжает истощать силы

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Силовые структуры

Украинская оборона Бахмута (Артёмовска) продолжает истощать силы с обеих сторон города. Об этом сообщили в британской разведке MI6.

Британская MI6: украинская оборона Бахмута продолжает истощать силы

По оценкам спецслужбы, ранее группировке ВСУ удалось стабилизировать свой оборонительный периметр после предыдущих наступлений ВС РФ на север Бахмута. Однако грязь мешает войскам киевского режима пополнять запасы.

"Они всё чаще прибегают к использованию грунтовых путей", — сообщается в сводке MI6.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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