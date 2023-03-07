Украинская оборона Бахмута (Артёмовска) продолжает истощать силы с обеих сторон города. Об этом сообщили в британской разведке MI6.
По оценкам спецслужбы, ранее группировке ВСУ удалось стабилизировать свой оборонительный периметр после предыдущих наступлений ВС РФ на север Бахмута. Однако грязь мешает войскам киевского режима пополнять запасы.
"Они всё чаще прибегают к использованию грунтовых путей", — сообщается в сводке MI6.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.