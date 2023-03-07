Генерал Картаполов рассказал об эффективности плана ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

Решение киевского режима о дальнейшем укреплении обороны Бахмута (Артемовска) и переброске туда новых подкреплений полностью соответствует целям ЧВК "Вагнер". Об этом рассказал глава комитета Госдумы РФ по обороне, генерал Андрей Картаполов.

Благодаря работе "музыкантов" положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе стало весьма шатким, однако после очередного обсуждения этого вопроса в Киеве решили продолжать борьбу за стратегический населенный пункт.

По мнению Картаполова, команда Владимира Зеленского хочет использовать бахмутскую повестку для своей информационной кампании.

"Им нужен символ, за счет которого они могли бы дальше шантажировать европейцев. Чтобы они давали оружие, боеприпасы и деньги. И для того, чтобы подогревать в обществе градус относительного позитива. Потому что за последние месяцы ВСУ не добились каких-либо успехов на поле боя. Они хотят бездарную оборону Бахмута представить в виде успеха", — считает председатель комитета по обороне.

Тем не менее, отмечает Картаполов, ситуация в этой части Донбасса развивается именно так, как того хотело руководство ЧВК "Вагнер". Ранее основатель "Оркестра" Евгений Пригожин рассказывал о том, что "музыканты" стягивают на себя лучшие силы противника и постепенно перемалывают их на поле боя, ослабляя ВСУ на других участках фронта.

Андрей Картаполов в данном контексте указал на то, что "вагнеровцы" четко реализуют свой план, и киевский режим своими последними действиями лишь помогает российским штурмовикам.

"С военной точки зрения это грозит крупными потерями, которые они [ВСУ] уже понесли и еще понесут. Это, безусловно, грозит и репутационными издержками, потому что там будут пленные, кадры боев. Да и морально-психологическое состояние украинских военнослужащих будет неуклонно снижаться", — заключил российский генерал.

Штурм бывшего Артемовска ведется исключительно силами "Оркестра". Бойцы ЧВК "Вагнер" ведут ожесточенные сражения с противником как непосредственно в черте населенного пункта, так и в пригородах, наступая сразу с нескольких направлений.