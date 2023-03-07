Бойцы ВС РФ заявили о двух категориях военных ВСУ, оставшихся в Артёмовске

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России ведут штурмовые действия в районе Артёмовска (Бахмута) с нескольких направлений. Враг потерял позиции на подступах к центральной части города, включая окопы, вырытые прямо на улицах.

По словам бойцов армии РФ, с украинской стороны непосредственно в Артёмовске остаются преимущественно две категории военнослужащих. К первой относятся мобилизованные, занимающие позиции для массовости и ведения беспорядочного стрелкового огня. Вторую составляют "матёрые радикалы", которым "терять нечего". Об этом пишет "Военное обозрение".

Ранее сообщалось, что бойцы ОБТФ "Каскад" ДНР с помощью дрона "Ланцет" нанесли удар по миномёту ВСУ 1950 года под Авдеевкой.