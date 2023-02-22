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МК: Хатылёв не исключил вероятность применения ВСУ новых "умных" бомб GLSDB для ударов по Мариуполю

1:53
Силовые структуры

По некоторым данным, в Мариуполе ВСУ могли опробовать новые "умные" бомбы США GLSDB. Об этом заявляют некоторые СМИ и Telegram-каналы, а также местные жители, которые отметили, что 22 февраля звуки прилётов были иными. Полковник в запасе Сергей Хатылёв не исключает такую вероятность.

МК: Хатылёв не исключил вероятность применения ВСУ новых "умных" бомб GLSDB для ударов по Мариуполю

Он предположил, что некоторое количество планирующих бомб могли завезти на Украину для тестирования после встречи в Рамштайне. Однако нужной партии, вероятно, у ВСУ ещё нет.

"Что касается планирующих бомб, то официально заявлялось, что необходимо ещё полтора месяца, чтобы их изготовить в достаточном количестве и затем поставить на вооружение украинской армии. Кроме того, чтобы начать использовать снаряды, нужно провести определенную разведку местности, приготовить аппаратуру и т. д. На это необходимо время", — сказал полковник в разговоре с "МК".

По его мнению, Россия сможет найти к ним подход, раз нашла к РСЗО HIMARS. Российское ПВО эффективно справится с бомбами GLSDB. Но понадобится время, чтобы изучить маршруты, траектории, конструкцию и особенности их навигации.

"Если применялись другие дальнобойные средства, то их необходимо изучить, чтобы понять, что прилетело. Нужно найти обломки, которые не разорвались, и их идентифицировать. А наши войска и научно-исследовательские институты, штабы зенитных ракетных войск их изучат и выдадут рекомендации. <...> Есть возможность адаптировать наши системы для уничтожения такого класса целей", — объяснил Хатылёв.

Ранее сообщалось, что для американских бомб JDAM-ER c GPS-наведением станут угрозой российские системы ПВО.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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