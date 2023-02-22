Баранец рассказал о возможностях управляемых бомб США JDAM-ER: "Придётся попотеть"

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На фоне возрастающих поставок ВСУ западного оружия полковник в запасе Виктор Баранец рассказал, чем особенно опасны управляемые американские бомбы JDAM-ER.

Эксперт отметил, что модифицированные бомбы США стали гораздо более точными, поэтому представляют большую угрозу.

Бомбы снабдили хвостовой частью с электронными компонентами, благодаря чему бомба стала самонаводящейся, объяснил Баранец.

"Это бомбы авиационного базирования, нам нужно будет уничтожать самолеты, которые будут нести эти заряды. Если же бомбы превращены в ракеты, естественно, мы должны их сбивать, желательно отбить прямо с пусковыми установками, — цитирует слова эксперта iReactor.

Полковник в запасе отметил, что противостоять бомбам можно с помощью модернизированных "Бук М-3" и "Панцирь". Он признал, что в деле уничтожения данных снарядов "придётся попотеть".