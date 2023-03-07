В Прикамье осудили мужчину, который уклонялся от службы в зоне спецоперации

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Пермском гарнизонном военном суде вынесли наказание мужчине, который уклонялся от службы в зоне проведения спецоперации, передаёт properm.ru.

По информации издания, Андрей Чекменёв не служил с июля 2022 года. При этом отмечается, что его удалось поймать при совершении ещё одного преступления. Осенью прошлого года мужчина на чужой машине решил съездить в Пермь, однако был задержан оперативниками за угон транспортного средства.

Чекменёв признался в совершении двух правонарушений. Он получил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, мужчина обязан выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор уже начал действовать.

Ранее представители Госдумы сообщили, что пока не рассматривают закон о введении ответственности для уклонистов от частичной мобилизации в России.