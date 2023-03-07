В войсках ВСУ предварительно заявили, что расстрелянным на видео боевиком был Тимофей Шадура

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Накануне в Сети появилось видео, на котором боевики ВСУ расстреливают своего сослуживца. Командование украинских Сухопутных войск предварительно назвало имя погибшего военнослужащего на кадрах.

Предположительно, убитым является Тимофей Шадура. Он числится пропавшим без вести с 3 февраля.

"Окончательное подтверждение личности будет произведено после возвращения тела и проведении соответствующих экспертиз", — говорится в заявлении ВСУ.

Отмечается, что Шадура пропал в районе Зализнянского под Бахмутом (Артёмовском), где участвовал в боевых действиях с российскими войсками.