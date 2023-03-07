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Кнутов заявил, что США начали поставлять ВС Украины оружие на самолётах без бортовых номеров

0:45
Силовые структуры

Соединённые Штаты начали удалять бортовые номера и идентификационные коды со своих самолётов. Об этом сообщил военный аналитик Юрий Кнутов.

Кнутов заявил, что США начали поставлять ВС Украины оружие на самолётах без бортовых номеров

России будет проблематично узнать хотя бы приблизительную информацию о воздушных суднах США, перевозящих военные грузы.

"США решили "напустить тумана" на массированную поставку вооружения Украине в связи готовящемся весенне-летним наступлением ВСУ", — поделился Кнутов в беседе с "МК".

Америка в 1973 году применяла такую тактику во время войны между Египтом и Израилем.

Ранее сообщалось, что страны Запада не остановятся после окончания конфликта на Украине.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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