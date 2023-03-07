Соединённые Штаты начали удалять бортовые номера и идентификационные коды со своих самолётов. Об этом сообщил военный аналитик Юрий Кнутов.
России будет проблематично узнать хотя бы приблизительную информацию о воздушных суднах США, перевозящих военные грузы.
"США решили "напустить тумана" на массированную поставку вооружения Украине в связи готовящемся весенне-летним наступлением ВСУ", — поделился Кнутов в беседе с "МК".
Америка в 1973 году применяла такую тактику во время войны между Египтом и Израилем.
Ранее сообщалось, что страны Запада не остановятся после окончания конфликта на Украине.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.