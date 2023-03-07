Кнутов заявил, что США начали поставлять ВС Украины оружие на самолётах без бортовых номеров

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Соединённые Штаты начали удалять бортовые номера и идентификационные коды со своих самолётов. Об этом сообщил военный аналитик Юрий Кнутов.

России будет проблематично узнать хотя бы приблизительную информацию о воздушных суднах США, перевозящих военные грузы.

"США решили "напустить тумана" на массированную поставку вооружения Украине в связи готовящемся весенне-летним наступлением ВСУ", — поделился Кнутов в беседе с "МК".

Америка в 1973 году применяла такую тактику во время войны между Египтом и Израилем.

Ранее сообщалось, что страны Запада не остановятся после окончания конфликта на Украине.