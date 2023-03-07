Положение ВС Украины на передовой в Артёмовске (Бахмуте) крайне тяжёлое. Президент Владимир Зеленский передаёт Западу сигналы бедствия, заявил американский полковник, бывший разведчик Дуглас Макгрегор.
Он сообщил, что потери Украины из-за упорной битвы за Бахмут уже исчисляются 200 тысячами, но Зеленский вряд ли послушает тех, кто советует вывести войска из города.
"Сейчас он в очень плохом положении. У него мало резервов, вооружений, но самая большая проблема в том, что лучшие его солдаты мертвы", — сказал полковник.
На передовой сейчас со стороны ВСУ — старики, подростки и женщины, говорит Макгрегор. А президент Украины всем как бы говорит: "Я проиграл, и если вы не собираетесь приехать сюда и выиграть войну, для нас всё кончено", заключил офицер.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.