Полковник ВС США Макгрегор: Зеленский подал сигнал бедствия из-за Артёмовска

Положение ВС Украины на передовой в Артёмовске (Бахмуте) крайне тяжёлое. Президент Владимир Зеленский передаёт Западу сигналы бедствия, заявил американский полковник, бывший разведчик Дуглас Макгрегор.

Он сообщил, что потери Украины из-за упорной битвы за Бахмут уже исчисляются 200 тысячами, но Зеленский вряд ли послушает тех, кто советует вывести войска из города.

"Сейчас он в очень плохом положении. У него мало резервов, вооружений, но самая большая проблема в том, что лучшие его солдаты мертвы", — сказал полковник.

На передовой сейчас со стороны ВСУ — старики, подростки и женщины, говорит Макгрегор. А президент Украины всем как бы говорит: "Я проиграл, и если вы не собираетесь приехать сюда и выиграть войну, для нас всё кончено", заключил офицер.