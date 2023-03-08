Подразделения ЧВК "Вагнер" установили контроль над восточной частью Бахмута

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об освобождении восточной части Бахмута после тяжелых боев. Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала аудиосообщение предпринимателя.
"Заняли всю восточную часть Бахмута. Все, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем ЧВК "Вагнер", — заявил бизнесмен.
Ранее Пригожин объяснил, в чем состоит стратегия ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении. По его словам, бойцы собираются стянуть к городу самые боеспособные формирования ВСУ и обескровить их.
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Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.