Подразделения ЧВК "Вагнер" установили контроль над восточной частью Бахмута

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об освобождении восточной части Бахмута после тяжелых боев. Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала аудиосообщение предпринимателя.

"Заняли всю восточную часть Бахмута. Все, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем ЧВК "Вагнер", — заявил бизнесмен.

Ранее Пригожин объяснил, в чем состоит стратегия ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении. По его словам, бойцы собираются стянуть к городу самые боеспособные формирования ВСУ и обескровить их.