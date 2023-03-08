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Подразделения ЧВК "Вагнер" установили контроль над восточной частью Бахмута

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Силовые структуры » Министерство обороны

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об освобождении восточной части Бахмута после тяжелых боев. Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала аудиосообщение предпринимателя.

Подразделения ЧВК "Вагнер" установили контроль над восточной частью Бахмута

"Заняли всю восточную часть Бахмута. Все, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем ЧВК "Вагнер", — заявил бизнесмен.

Ранее Пригожин объяснил, в чем состоит стратегия ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении. По его словам, бойцы собираются стянуть к городу самые боеспособные формирования ВСУ и обескровить их.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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