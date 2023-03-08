Генсек НАТО Столтенберг: Украина может потерять контроль над Артёмовском в ближайшие дни

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг допустил, что армия Украины сдаст Артёмовск (Бахмут) в ближайшие дни.

Как подчеркнул чиновник, Москву нельзя недооценивать. Также политик указал на необходимость продолжать помогать Киеву.

"Мы должны сделать так, чтобы падение не стало поворотным моментом в конфликте", — добавил генсек альянса перед встречей с министрами обороны стран Евросоюза, передаёт The Guardian.

Ранее в разведке Британии сообщили, что Украина перебрасывает элитные подразделения ВСУ в Артёмовск.