Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг допустил, что армия Украины сдаст Артёмовск (Бахмут) в ближайшие дни.
Как подчеркнул чиновник, Москву нельзя недооценивать. Также политик указал на необходимость продолжать помогать Киеву.
"Мы должны сделать так, чтобы падение не стало поворотным моментом в конфликте", — добавил генсек альянса перед встречей с министрами обороны стран Евросоюза, передаёт The Guardian.
Ранее в разведке Британии сообщили, что Украина перебрасывает элитные подразделения ВСУ в Артёмовск.
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Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.