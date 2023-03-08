Германия пообещала в марте отправить на Украину танки Leopard 2 с обученными бригадами

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что Украина получит 18 немецких и 3 португальских танка Leopard 2A6.

"Техника и обученные бригады смогут попасть в зону действий в этом месяце", — сказал министр перед встречей с коллегами в Европейском союзе.

Ранее журналисты The Economist заявили, что западные страны увеличили поставки вооружения Киеву. В СМИ связали этот шаг с подготовкой ВСУ к наступлению весной этого года. По данным издания, Лондон намерен передать Украине роту из 14 танков Challenger-2.