Руководитель Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что Украина получит 18 немецких и 3 португальских танка Leopard 2A6.
"Техника и обученные бригады смогут попасть в зону действий в этом месяце", — сказал министр перед встречей с коллегами в Европейском союзе.
Ранее журналисты The Economist заявили, что западные страны увеличили поставки вооружения Киеву. В СМИ связали этот шаг с подготовкой ВСУ к наступлению весной этого года. По данным издания, Лондон намерен передать Украине роту из 14 танков Challenger-2.
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Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.