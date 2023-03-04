ВС Украины укрепляют оборону Артёмовска (Бахмута) с помощью элитных подразделений и разрушают ключевые мосты, однако ВС РФ продвигаются дальше. Об этом информирует Guardian со ссылкой на данные британских военных.
В Министерстве обороны Великобритании отметили, что армия Украины находится под "жёстким давлением" в Артёмовске. Российские войска всё больше ограничивают пути снабжения киевской группировки. Например, русские силы постоянно обстреливают дорогу на Часов Яр, проходящую мимо Хромово.
ВСУ возводят новые укрепрайоны под Артёмовском. В частности, в окрестностях Миньковки. Обнаружены траншеи, огневые точки, на позициях находится бронетехника и артиллерийские установки.
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