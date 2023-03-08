Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине в вошёл в "финальную стадию"

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине вошёл в финальную стадию, во время которой армия России начнёт "разбирать на части" логистические цепочки вооружённых сил Украины (ВСУ).

Эксперт на своём YouTube-канале высказал мнение относительно дальнейших стратегий России. Он считает, что одна из задумок заключается в том, чтобы стереть ВСУ в порошок, а ключевая составляющая этого процесса — уничтожение логистики.

Разведчик отметил, что боеприпасы, танки и другое вооружение у украинцев подходят к концу. И президент Владимир Зеленский выпрашивает оружие у Запада.

Ранее Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ и поражение Киева к октябрю этого года.