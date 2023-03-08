Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РВ: боевик ВСУ показал воронку от прилёта — "портал в ад"
Генсек НАТО Столтенберг: Украина может потерять контроль над Артёмовском в ближайшие дни
Средний платеж российского ипотечника превысит 30 тысяч рублей в месяц
Дочь Ивана Охлобыстина пожаловалась на угрозы: "Желаю сдохнуть, как собака в канаве"
Германия пообещала в марте отправить на Украину танки Leopard 2 с обученными бригадами
Юморист Тимур Батрутдинов стал новым ведущим КВН вместо Александра Маслякова
Кашеварова объяснила, как узнать патриота: ты за пацанов или нет?
Сын погибшего Сергея Пускепалиса Глеб отказался играть в одном спектакле с Ахеджаковой
Onet: у польских автоматов GROT, поставляемых ВСУ, выявили серьёзные недостатки

Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине в вошёл в "финальную стадию"

Силовые структуры

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине вошёл в финальную стадию, во время которой армия России начнёт "разбирать на части" логистические цепочки вооружённых сил Украины (ВСУ).

Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине в вошёл в "финальную стадию"

Эксперт на своём YouTube-канале высказал мнение относительно дальнейших стратегий России. Он считает, что одна из задумок заключается в том, чтобы стереть ВСУ в порошок, а ключевая составляющая этого процесса — уничтожение логистики.

Разведчик отметил, что боеприпасы, танки и другое вооружение у украинцев подходят к концу. И президент Владимир Зеленский выпрашивает оружие у Запада.

Ранее Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ и поражение Киева к октябрю этого года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Названо имя боевика ВСУ, расстрелянного на камеру

Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.

В войсках ВСУ назвали имя попавшего на видео расстрелянного боевика
ВС РФ ликвидировали под Бахмутом одного из лидеров "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло
Потомственный нацист Да Винчи уничтожен под Артёмовском
ВСУ уже применяют "умные бомбы" JDAM — генерал США Хекер
В США сообщили, что Зеленский тайно подаёт сигнал бедствия Байдену из Бахмута
Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская Женщины мира: за что боролись? Вячеслав Шпаковский Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин
Дешёвая российская нефть обеспечивала постройку немецких автобанов, которая может остановиться
Боевики ВСУ портят NLAW и бросают их, чтобы ракеты убивали российских военных
Бойцы РФ прорвали оборону ВСУ у Марьинки и начали штурм Победы
Бойцы РФ прорвали оборону ВСУ у Марьинки и начали штурм Победы
Последние материалы
Жизнь под землёй — реальность или утопия?
РВ: боевик ВСУ показал воронку от прилёта — "портал в ад"
Генсек НАТО Столтенберг: Украина может потерять контроль над Артёмовском в ближайшие дни
Средний платеж российского ипотечника превысит 30 тысяч рублей в месяц
Дочь Ивана Охлобыстина пожаловалась на угрозы: "Желаю сдохнуть, как собака в канаве"
Германия пообещала в марте отправить на Украину танки Leopard 2 с обученными бригадами
Юморист Тимур Батрутдинов стал новым ведущим КВН вместо Александра Маслякова
Кашеварова объяснила, как узнать патриота: ты за пацанов или нет?
Сын погибшего Сергея Пускепалиса Глеб отказался играть в одном спектакле с Ахеджаковой
Onet: у польских автоматов GROT, поставляемых ВСУ, выявили серьёзные недостатки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников