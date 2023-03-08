Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине вошёл в финальную стадию, во время которой армия России начнёт "разбирать на части" логистические цепочки вооружённых сил Украины (ВСУ).
Эксперт на своём YouTube-канале высказал мнение относительно дальнейших стратегий России. Он считает, что одна из задумок заключается в том, чтобы стереть ВСУ в порошок, а ключевая составляющая этого процесса — уничтожение логистики.
Разведчик отметил, что боеприпасы, танки и другое вооружение у украинцев подходят к концу. И президент Владимир Зеленский выпрашивает оружие у Запада.
Ранее Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ и поражение Киева к октябрю этого года.
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Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.