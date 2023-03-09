Кирби: США предоставят Украине информацию и советы для весеннего наступления

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские военные инструкторы передадут Киеву необходимую информацию для перехода армии Украины в наступление весной, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, США также готовы дать украинскому президенту Владимиру Зеленскому несколько советов о том, как подготовиться к атаке. При этом он отметил, что Киеву следует самостоятельно решать, где именно начинать наступление и сколько резервов использовать для ударов.

"Мы, конечном, предоставим сведения и советы, однако всё остальное придётся определять Зеленскому", — подчеркнул Кирби в эфире CNN.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал три фактора, которые позволят Вооружённым силам Украины (ВСУ) начать наступление на регион:

Группировка войск, состоящая из более чем 40 тысяч солдат;

Стягивание огромного количества техники, в том числе западной;

Появление листвы на деревьях.