Американские военные инструкторы передадут Киеву необходимую информацию для перехода армии Украины в наступление весной, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, США также готовы дать украинскому президенту Владимиру Зеленскому несколько советов о том, как подготовиться к атаке. При этом он отметил, что Киеву следует самостоятельно решать, где именно начинать наступление и сколько резервов использовать для ударов.
"Мы, конечном, предоставим сведения и советы, однако всё остальное придётся определять Зеленскому", — подчеркнул Кирби в эфире CNN.
Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал три фактора, которые позволят Вооружённым силам Украины (ВСУ) начать наступление на регион:
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