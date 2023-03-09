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Кирби: США предоставят Украине информацию и советы для весеннего наступления

1:04
Силовые структуры

Американские военные инструкторы передадут Киеву необходимую информацию для перехода армии Украины в наступление весной, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби: США предоставят Украине информацию и советы для весеннего наступления

По его словам, США также готовы дать украинскому президенту Владимиру Зеленскому несколько советов о том, как подготовиться к атаке. При этом он отметил, что Киеву следует самостоятельно решать, где именно начинать наступление и сколько резервов использовать для ударов.

"Мы, конечном, предоставим сведения и советы, однако всё остальное придётся определять Зеленскому", — подчеркнул Кирби в эфире CNN.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал три фактора, которые позволят Вооружённым силам Украины (ВСУ) начать наступление на регион:

  • Группировка войск, состоящая из более чем 40 тысяч солдат;
  • Стягивание огромного количества техники, в том числе западной;
  • Появление листвы на деревьях.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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