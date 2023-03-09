Солдаты украинской армии вынуждены признать, что ситуация в Артёмовске с каждым днём становится тяжелее. Российские войска наносят мощные удары со всех сторон, отметил один из боевиков ВСУ.
Запад продолжает поставлять оружие на Украину, однако даже это не помогает армии киевского режима, подчеркнули в Financial Times.
"Ситуация с каждым днём становится всё сложнее и сложнее", — сообщил солдат ВСУ.
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