Военные эксперты: атака на Крым неизбежна, "счёт пошёл на недели"

3:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армии России и Украины готовятся к решающему наступлению, которое уже не за горами. Всё начнётся в течение ближайших недель, "стартом" станет атака на Крым, предрекают эксперты в материале "Политнавигатора".

При этом угроза удара по Крыму является весьма существенной, считает военный эксперт Борис Рожин. По его словам, Запад накачивает Украину военной техникой именно для этого, то есть попытка нападения обязательно будет.

Крымская группировка полностью готова к такому развитию событий и снабжена всеми необходимыми вооружениями и средствами ПВО.

Очень серьёзные силы развернуты и в Запорожской области, которая прикрывает Северный Крым.

Директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный согласен с мнением Рожина насчет наступления.

"Вероятнее всего, до него осталось совсем немного времени и счёт пошёл на недели. Российское командование в курсе намерений ВСУ. Но и простым обывателям понятно, что ударят либо в сторону Крыма, либо в сторону Харьковской области по старым границам", — считает он.

Отметим, что в настоящее время в сухопутных войсках ВСУ, силах территориальной обороны и Национальной гвардии Украины насчитывается или находятся в стадии формирования десятки общевойсковых и шесть танковых бригад.

Если считать с частями обеспечения и тылом, России будет противостоять целая армия боевиков, подготовленных и вооружённых Западом. НАТО будет предоставлять им систему управления войсками, данные разведки и командование своими офицерами. России придётся отвечать на это самостоятельно.

Подлесный отметил, что последние перестановки в Генштабе консолидировали военную власть. Руководители получили тот объём власти, которого не хватало раньше. По его словам, удар будет отражаться всеми имеющимися у России средствами.

Ранее NYT сообщил: военные США и Украины провели "настольные" учения по наступлению ВСУ на Крым, американские генералы обязались помогать атаке. В те же дни ЕС разрешил Украине "восстановить контроль" над Крымом. Киев также хвалился: для атаки Крыма собрали аж 14 карательных бригад и пять самых лютых карательных батальонов.

В свою очередь власти России предупредили, что в случае атаки Крыма со стороны ВСУ "будут только удары возмездия, запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".

Впрочем, есть вариант исключить подобные угрозы навсегда. Его озвучил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Это тяжёлая военная работа, но чтобы ВСУ не смогли бить по Крыму и Донбассу, городам материковой части России "надо забирать Одессу, Днепропетровск, Запорожье и Киев".

"Таким образом намечается линия Киев — Одесса, к востоку от которой мы никому ничего оставлять не имеем права. А дальше, как получится", — поделился политик.

Либо всё-таки придётся применять ядерное оружие, комментируют его выступление военные корреспонденты в Telegram.