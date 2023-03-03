Министр обороны Украины считает, что западные страны передадут ВСУ истребители

Руководитель Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Запад поставит Киеву истребители.

"Думаю, что снова появится коалиция, мы получим какой-то основной самолёт и другие типы", — отметил министр, слова которого приводит Bild.

Вместе с этим глава военного ведомства назвал основными для ВСУ танками Leopard. Также Резников указал на значимость Challenger Великобритании, Abrams США. Ещё украинская армия использует лёгкие французские танки, добавил чиновник.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что власти страны готовы обучать украинских военных пилотированию истребителей F-16.