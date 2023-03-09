Армия России взяла под контроль две лесополосы на севере Луганской Народной Республики

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный 20-й армии 3-й мотострелковой дивизии ЗВО Вооружённых сил Российской Федерации сообщил, что они заняли две лесополосы на севере Луганской Народной Республики.

"Вся суть в высотах, которые расположены за Макеевкой. Она находится в низине и стратегически важной точкой не является", — добавил собеседник РИА Новости.

По словам военного, армии РФ необходимо занять высоты, которые контролируют солдаты ВСУ. В этом месте противник ведёт наблюдение, отметил боец. Он сказал, что ВС России продвигаются.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, когда украинская армия может запустить наступление на регион.