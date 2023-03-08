Рогов: большая группировка войск, много техники и "зелёнка" позволят ВСУ начать наступление

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал три фактора, при которых Вооружённые силы Украины (ВСУ) начнут наступление на регион.

По его словам, в первую очередь Киеву придётся нарастить группировку у границ Запорожской области, собрав более 40 тысяч военнослужащих. Как пояснил чиновник, второй фактор — стягивание на это направление огромного количества военной техники, в том числе западного образца.

"Третий — дождаться "зелёнки", то есть появления листы на деревьях в лесополосах", — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул: благодаря улучшению погодных условий националисты смогут прятаться в лесопосадках и скрывать там свои вооружения.

Ранее военспец Владислав Шурыгин сообщил, что ВСУ перед началом генерального наступления нанесут локальный контрудар на Артёмовском направлении.