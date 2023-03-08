Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал три фактора, при которых Вооружённые силы Украины (ВСУ) начнут наступление на регион.
По его словам, в первую очередь Киеву придётся нарастить группировку у границ Запорожской области, собрав более 40 тысяч военнослужащих. Как пояснил чиновник, второй фактор — стягивание на это направление огромного количества военной техники, в том числе западного образца.
"Третий — дождаться "зелёнки", то есть появления листы на деревьях в лесополосах", — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул: благодаря улучшению погодных условий националисты смогут прятаться в лесопосадках и скрывать там свои вооружения.
Ранее военспец Владислав Шурыгин сообщил, что ВСУ перед началом генерального наступления нанесут локальный контрудар на Артёмовском направлении.
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Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.