Глава МИД Приднестровья: власти прорабатывают планы на случай нападения Украины

Руководитель МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев сказал, что власти региона формируют планы с реакциями на возможную атаку Украины.

"Мы прорабатываем любые варианты", — подчеркнул министр в эфире телеканала "Россия-24".

По словам главы внешнеполитического ведомства, у чиновников есть разные сценарии ответа на угрозу.

Ранее представители Министерства государственной безопасности ПМР заявили о покушении на лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Правоохранители задержали предполагаемых преступников. Они дали признательные показания и сообщили о причастности СБУ.