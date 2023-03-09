Руководитель МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев сказал, что власти региона формируют планы с реакциями на возможную атаку Украины.
"Мы прорабатываем любые варианты", — подчеркнул министр в эфире телеканала "Россия-24".
По словам главы внешнеполитического ведомства, у чиновников есть разные сценарии ответа на угрозу.
Ранее представители Министерства государственной безопасности ПМР заявили о покушении на лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Правоохранители задержали предполагаемых преступников. Они дали признательные показания и сообщили о причастности СБУ.
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